SANKON 27 ülkede temsilcilik açtı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Atik Demir, SANKON olarak 27 ülkede temsilcilik açtıklarını ve temsilci ataması yaptıklarını belirtti.



Demir yaptığı yazılı açıklamada, SANKON yönetim kurulu kararıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve İngiltere'nin başkentlerinde toplamda 27 devlette temsilcilik açtıklarını kaydetti. Bu temsilciliklere temsilci atamalarının da yapıldığını vurgulayan Demir, "SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile AB'ye üye devletleri arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyor. SANKON yönetim kurulu hükümetimizin yürütmüş olduğu AB politikasının da destekçisi ve takipçisidir. Genel Başkanımız iş adamı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa devletleri arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla AB ülkeleri büyükelçiliklerine ziyaretler gerçekleştirip ayrıca belirleyeceği bir heyetle de bu ülkelere iş gezisi planlaması yapmaktadır" dedi. - İSTANBUL