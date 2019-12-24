SANKON'a bir ödül daha - Son Dakika
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SANKON'a bir ödül daha

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) üniversite öğrencileri tarafından 2019 yılının en etkili sivil toplum kuruluşu seçildi.

SANKON'a bir ödül daha, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) üniversite öğrencileri tarafından 2019 yılının en etkili sivil toplum kuruluşu seçildi.


Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu genel merkezi tarafından üniversitelerde yaptırılan anketler ve araştırmalar neticesi, SANKON 2019'un en etkili sivil toplum kuruluşu seçildi. Türkiye ve dünya genelinde 100'ü aşkın temsilciliği bulunan SANKON'un Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, gençlere teşekkür etti. Yaklaşık 10 bin öğrenci arasında yapılan ankette, gençlere farklı sorular yöneltildi.


Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu genel merkezinden yapılan açıklamada ise, "Gençlerimizin desteği ile, gençlere verdiğimiz önem ile her geçen gün büyüyoruz. 2020 yılında da farklı projeler ile gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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