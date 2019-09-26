Son Dakika Haberleri: SANKON, Arap ülkeleriyle ihracata 10 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyor
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SANKON, Arap ülkeleriyle ihracata 10 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyor

2 gün önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON'un, Türkiye'nin ithalat, ihracat ve ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla yeni projelerini açıkladı.

SANKON, Arap ülkeleriyle ihracata 10 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyor, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON'un, Türkiye'nin ithalat, ihracat ve ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla yeni projelerini açıkladı.


Afrika, Avrupa, Orta Asya Türk devletlerinde ve Balkan ülkeleri ile yakından ilgilenen SANKON Genel Başkan yardımcısı Murat Uygur, hayata geçirmeyi düşündükleri projeler hakkında bilgi verdi.


"Arap ülkeleri şirketleriyle ticari işbirliği protokolleri imzalandı"


Türkiye ile Arap birliği üyesi ülkeler arasında SANKON üyesi şirketlerin 2020 yılı içerisin de mevcut ihracata 10 milyar dolar katkı sağlayacağını kaydeden Uygur, "SANKON, Türkiye ile Arap devletleri arasında ithalat ihracat ve ekonomik ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bir çok kuruma, büyük elçiliklere, ülkelere iş adamlarından oluşan heyetler yolladı. Arap ülkeleri, ticaret ve sanayi odaları, ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzaladı. Ülkemizin üretim çağına geçtiği bu dönem de, hükümetimizin başlatmış olduğu üretim desteği projesini destek olmak amacıyla SANKON üyesi şirketler Arap ülkeleri şirketleriyle ticari işbirliği protokolleri imzalamıştır" dedi.


"Çok sayıda Arap ülkesine heyetler eşliğinde ziyaretler gerçekleştireceğiz"


Uygur ilerleyen dönemlerde çok sayıda ülkeye heyetler aracılığı ile ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade ederek şunları söyledi:


"SANKON genel merkezi bünyesinde ihracat komisyonu oluşturulmuş, Mısır, Sudan, Cezayir, Irak, Fas, Suudi Arabistan, Yemen, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Lübnan, Umman, Kuveyt, Moritanya, Katar, Bahreyn, Cibuti, ülkelerin başkentlerinde SANKON temsilcilikleri tarafından ihracat ofisleri açılmıştır.


Başkan Cevahiroğlu ile is adamları ve iş kadınlarıyla yukarıda belirtilen Arap ülkeleri'nin tamamına resmi ziyaret gerçekleştirecektir." - DENİZLİ

Türkiye, İhracat, Uygur, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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