Son Dakika Haberleri: SANKON'da Cevahiroğlu dönemi başladı
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SANKON'da Cevahiroğlu dönemi başladı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) yapılan genel kurulu sonrası yurt içi ve yurt dışı delegelerin oylarının tamamını alarak genel başkanlığa seçilen Ferudun Cevahiroğlu teşekkür...

SANKON'da Cevahiroğlu dönemi başladı, System.String[]

Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) yapılan genel kurulu sonrası yurt içi ve yurt dışı delegelerin oylarının tamamını alarak genel başkanlığa seçilen Ferudun Cevahiroğlu teşekkür mesajı yayınladı.


Geçtiğimiz 18 Ağustos'ta yapılan genel kurulda tek aday olarak seçime giren SANKON İcra Kurulu başkanı genç iş adamı Ferudun Cevahiroğlu, oybirliği ile SANKON'un yeni genel başkanı oldu. Yapılan genel kurulu sonrası kendisini bu göreve layık gören delegelere teşekkür eden Cevahiroğlu, özellikle yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti. Cevahiroğlu, "Uluslararası çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye ve dünya ekonomisine katkı sağlayan çalışmaları sürdüreceğiz. Özellikle Ortadoğu ile birlikte uluslar arası camiada Filistin devletinin bağımsızlığını destekleyen çalışmalara yapmaya kararlılıkla devam edilecektir. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığına verdiğimiz desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
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