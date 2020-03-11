SANKON'dan Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKON'dan Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika

SANKON'dan Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret

7 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

SANKON'dan Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve SANKON yönetim kurulu üyeleri, Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro tarafından kabul edildi. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Mevcut ticari hacmi genişletmek için bizlerde elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.


Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro ise, "Yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Bizler Türkiye ile yıllardan bu yana kardeşliğimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizin daha da ilerilere gitmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda sizin ziyaretiniz önemlidir" diye konuştu.


Görüşmede Arjantin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı ile diplomatları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Arjantin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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