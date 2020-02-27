SANKON'dan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKON'dan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika

SANKON'dan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine ziyaret

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ekibi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

SANKON'dan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine ziyaret, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ekibi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yönetim kurulunu Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı ile diplomatları kabul etti. Ziyarette konuşan Cevahiroğlu, "Yönetim kurulu olarak seçildiğimiz günden bu yana, büyükelçiliklere ziyaretlerimiz devam ediyor. Biz SANKON olarak, tüm ülkelerde faaliyetlerde bulunmak istiyoruz" dedi.


Azerbaycan ile Türkiye arasında ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkilere değinen Cevahiroğlu, "Biz Azerbaycan ile tek millet, iki devletiz. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir ve bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. SANKON yönetim kurulu ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.


Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Ceyhun Halilov ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ve Azerbaycan tarihten bu yana dost devletlerdir ve her iki halk kardeştir. Her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalar yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Azerbaycan, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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