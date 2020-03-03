SANKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek - Son Dakika

SANKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Suriye İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatını Türk iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

SANKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Suriye İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatını Türk iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.


Başkan Cevahiroğlu, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklere yüreklerinin yandığını hatırlatarak, şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazi olanlara acil şifalar diledi.


Başkan Cevahiroğlu, saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib bölgesine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatını, Türk iş dünyası olarak büyük bir kararlılıkla desteklediklerini ifade ederek, "İş dünyası olarak TSK'ya, ordumuza güvenimiz tamdır. Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatıyla bölgede huzur ve istikrar sağlanacağına inanıyoruz. İş insanları olarak harekatın yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. - İSTANBUL

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
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