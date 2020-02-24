SANKON'dan Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKON'dan Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika

SANKON'dan Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne ziyaret

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yönetimi, Bahreyn Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

SANKON'dan Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne ziyaret, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yönetimi, Bahreyn Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.


Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve SANKON yönetimi Bahreyn Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. SANKON'u Büyükelçi Dr. Ebrahim Yousuf Al Abdullah karşıladı. Ziyarette konuşan Ferudun Cevahiroğlu SANKON'un ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Bahreyn Krallığı arasındaki ilişkilerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Cevahiroğlu, "Her iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için her türlü girişimlerde bulunmaya hazırız. Önümüzdeki yıl üyelerimiz ile Bahreyn Krallığı'na bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Dr. Ebrahim Yousuf Al Abdullah ise, "SANKON'a bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Türkiye-Bahreyn arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi ilişkiler her zaman üst seviyede olmuştur. Sizin Bahreyn Krallığı'na yapacağınız ziyaret, bizim için çok önemlidir" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahreyn, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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