SANKON'dan Cumhurbaşkanlığına teşekkür - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, İtalya ve İspanya'ya yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet yetkililerine teşekkür etti.



Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı iş kadını Elif Erol, SANKON yönetim kurulu adına, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya korona virüs salgın hastalığı sebebi ile yapılan yardımlar konusunda yazılı açıklamada bulundu.



SANKON Genel Başkan Yardımcısı iş kadını Elif Erol, "Türkiye Cumhuriyeti'nin korona virüs salgın hastalığı sebebiyle İtalya ve İspanya devletlerine yapmış olduğu kargo askeri uçakları ile maske, tulum ve dezenfektan malzemeleri gönderilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı binlerce yıllık tarihi boyunca her dönemde dünya devletlerine milletlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde her zaman yardımcı olmuştur bundan sonra olmaya devam edecektir. Bu anlamlı girişimlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkililerimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL