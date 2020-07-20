SANKON'dan İtalya Ankara Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika

SANKON'dan İtalya Ankara Büyükelçiliğine ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ekibi ile İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ekibi ile İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

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SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliğine yaptığı ziyarette İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Lulgi Gentile, ticaret müsteşarı ve diplomatları ile bir araya geldi.


"İş birliği yapmaya hazırız"


Cevahiroğlu konuşmasında, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine değindi. Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin her alanda üst düzeyde olduğunu belirten Cevahiroğlu, "Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.


"İtalya, Türkiye'nin stratejik ortağı"


İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Lulgi Gentile ise konuşmasında, "Türkiye ile İtalya ilişkilerimiz çok iyi durumda. İtalya, Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek için, SANKON kuruluşu ile birlikte iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.


Öte yandan, Cevahiroğlu'nun İtalya Devleti Ankara Büyükelçiliği'ne yapmış olduğu ziyarette, sektör danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Ekonomi, Türkiye, Ankara, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SANKON'dan İtalya Ankara Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika
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