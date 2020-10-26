SANKON'dan Kırgızistan açıklaması - Son Dakika

SANKON Genel Başkan yardımcısı Hasan Cihangir Kırgızistan'daki gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Hasan Cihangir yönetim kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında genel seçimler sonrası iç karışıklık yaşanan Kırgızistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Hasan Cihangir dost ülke Kırgızistan'daki durumlardan dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

Türk iş dünyası olarak dost ve kardeş ülke Kırgızistan da genel seçimler sonrası yaşanan gerginliğe değinen Hasan Cihangiri, "Türk iş dünyası olarak Kırgızistan'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak en kısa zamanda dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın yeniden normale dönmesini ümit ediyoruz" dedi. - İSTANBUL