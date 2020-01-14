SANKON'dan Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanlığına seçilen Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio tarafından kabul edilen SANKON yönetimi karşılıklı istişarelerde bulundu. Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON'un yeni yönetim kurulunun ticari ilişkileri güçlendirmek için hazır olduğunu söyledi. Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio ise yeni yönetim kurulunu ve Cevahiroğlu'nu tebrik etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio SANKON heyetine yatırım olanaklarını anlatarak Türk şirketlerini Kongo Cumhuriyeti ne yatırım yapmaya davet etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio Türkiye ile Kongo arasında ilişkilerin güçlü olduğunun altını çizdi. Yapılan görüşmede Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı ve diplomatlar da hazır bulundu. - İSTANBUL