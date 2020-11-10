SANKON'dan Sudan ve Yeni Zelanda temasları - Son Dakika

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Sudan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederken, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ile video konferans sistemiyle görüştü.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan büyükelçilikleriyle temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Sudan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Sudan Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa ile buluşan Cevahiroğlu, SANKON üyesi Şirketlerin Sudan'da yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ziyaret sırasında konuşan Sudan Ankara Büyükelçisi Adil ibrahim Mustafa, "Sudan devleti Ankara Büyükelçi ligine yapmış olduğun uz ziyaret için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Sudan dost ve kardeş ülkelerdir. Sudan'ın kapıları Türk şirketlerine, iş adamları ve iş kadınlarına her zaman açıktır" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ile video konferans sistemiyle görüşme gerçekleştirdi. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu görüşmede, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, iki ülke arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ise, "Türkiye ile Yeni Zelanda arasında ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilerimiz en üst düzeydir. İki ülke arasında ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL