Son Dakika Haberleri: SANKON'dan Venezuela Büyükelçiliğine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

SANKON'dan Venezuela Büyükelçiliğine ziyaret

1 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Venezuela Ankara Büyük Elçiliğini ziyaret etti.

SANKON'dan Venezuela Büyükelçiliğine ziyaret, System.String[]
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Venezuela Ankara Büyük Elçiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında ekonomi ve ticari ilişkiler konuşuldu.

SANKON İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferudun Cevahiroğlu Venezuela Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Jose Bracho ile görüştü. Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomi ve ticari ilişkiler konuşuldu. Ferudun Cevahiroğlu, "İnanıyorum ki Venezuela halkı en kısa sürede bu olayların üstesinden gelecektir. Biz bu süreçte Türkiye olarak Venezuela halkının yanındayız" dedi.

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho ise iç karışıklıklara değinerek, "Venezuela halkının tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi bu savaştan da galip çıkacağına olan inancım tam. Yakın bir zaman da her şeye normale dönecektir. Türkiye halkına bu konuda gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı minnettarız" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Türkiye, CEO, Ankara, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 18:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SANKON'dan Venezuela Büyükelçiliğine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]