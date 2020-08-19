SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: "Bu coğrafyada, bu mavi vatanda Türkiye'siz denklem kurulamaz"

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmaları desteklediklerini belirterek, "3 bin yılın eşiğinde bu bölgede, bu coğrafyada, bu mavi vatanda Türkiye'siz denklem kurulamaz" dedi.

Ferudun Cevahiroğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oruç Reis araştırma gemimizin Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı ve ayrıca TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içinde Temmuz ayı için planlanan sismik araştırma faaliyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla diplomasiye şans tanımak 'cihanda sulh' isteğimizin bir iyi niyet göstergesi olması amacıyla ertelenmişti. Ne yazık ki bu iyi niyet Yunanistan ve Mısır tarafından sabote edilmiştir. Aralarında yaptıkları anlaşma ile ülkemizin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis, planlanan sismik araştırma faaliyetine yeniden başlamıştır. Bölgeye sınırı olmayan birçok ülke de bu bölgede politika yürütmektedir" dedi.

"Kısa geçmişleri sömürge kokan bu ülkeler meşru olmayan küstah tutumlar sergilemeye çalışmaktadırlar" diyen Cevahiroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti, egemenlik haklarının gasp edilmesine ve Akdeniz'de dar bir alana hapsedilmeye razı olacak bir devlet değildir. Mavi vatanda geri çekilme yoktur. Barışçıl yöntemlerimize sırt dönenler, bedelini ödemeyi de göze almalıdırlar. Türk ordusuna ve onun başkomutanına güvenimiz tamdır." - İSTANBUL