SANKON 'Korona virüs' sürecini değerlendirdi

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Can, korona sürecinde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Virüsün küresel boyutta yayılmasının ardından, dünya ekonomisinde gelişmeler olduğuna dikkat çeken SANKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Can, "Bu gelişmeler kapmasında hükumetimizin en seri şekilde kararlar aldığını görüyoruz. Bizde alınan kararlara uygun hareketler ediyoruz" dedi.



Alınan önlemleri, açıklanan paketleri değerlendiren Mehmet Can, "Ayrım yapılmaksızın önlemlerin alındığını, paketlerin açıklandığını görüyoruz. Bizler için can suyu olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçte hükumetimiz, ekonomiyi canlı tutmayı başarmıştır. Güçlü bir devlet olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Devlet bankalarının ayakta tutan hamleleri hepimizi sevindirmiştir" diye konuştu.



Sağlık alanında atılan adımlardan da memnun olduklarını ifade eden Mehmet Can, "Sağlık alanında atılan yerinde adımlar, salgının giderek düşmesinde önemli rol oynamıştır. Kısa süre sonra hayatın akışının normale döneceğini kanısındayız. Gelecek için umutlu olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL