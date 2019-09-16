SANKON sportif faaliyetlere 50 milyon TL'lik sponsorluk hizmeti verecek

Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), 2020 yılında gerçekleştirilecek gençlik ve sportif faaliyetlere sponsorluk desteği vereceğini duyurdu. Sponsorlukların toplam maliyetinin ise 50 milyon TL olarak planlandığı belirtildi.



Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya Türk devletleri ve Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren ve temsilcilikleri bulunan SANKON Genel Merkezi, 2020 yılında Türkiye'de gençlik ve sportif faaliyetlere SANKON'a üye şirketler aracılığıyla sponsorluk hizmeti vereceğini açıkladı. SANKON Genel Başkanvekili Orhan Beşiktepe konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "SANKON yeni dönemde bu zamana kadar yapmış olduğu uluslararası ekonomik iş birliği çalışmalarına Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroglu döneminde de büyük bir kararlıkla devam edecektir. SANKON aynı zamanda ülkemizde gençlik ve sportif faaliyetlere de kayıtsız kalmayacak, Türk sporuna destek olacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üye şirketleri aracılığıyla spor müsabakalarına sponsorluk hizmeti verecektir. Türk sporuna destek projemizi hükümetimizle, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığımızla, ülkemizde faaliyet gösteren gençlik ve spor sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Türk sporuna maddi kaynak sağlamak amacıyla yapılan projenin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, SANKON Genel Merkezi'nde proje ile ilgili bir komisyon kurulmuştur. Türk sporuna destek amaçlı yapılan projede SANKON üyesi 500 şirket görev alacak. Proje bir yıl devam edecek ve maliyeti 50 milyon Türk lirası olarak planlanmıştır" dedi. - İSTANBUL