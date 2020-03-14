SANKON'un gerçekleştireceği 'Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı' ertelendi - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Ali Okçu, SANKON tarafından mart ayının son haftasında Ankara'da 100 ülkenin temsilcisi ile gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı'nın ertelendiğini belirtti.



Ali Okçu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada konferansın korona virüsü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında ertelendiğini kaydederek, "Mart ayının son haftası Avrupa, Arap, Asya Afrika ülkelerinden toplamda en az 100 yüz dünya devletinden binlerce uluslararası savunma sanayi şirketlerinin katılımıyla Ankara'da konferansımızı yapmayı planlamıştık. Ancak konferansımızı aldığımız karar gereği korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledik" dedi.



Okçu ayrıca konferansın ne zaman yapılacağı konusundaki tarihin ise ilerleyen dönemlerde açıklanacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL