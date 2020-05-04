SANKON ve GESKON'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Yönetim Kurulu, vefat eden SANKON Genel Başkan yardımcısı Av. Özkan Atalay'ın annesi Saliha Atalay için başsağlığı mesajı yayınladı.



SANKON Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada Atalay'ın annesi Saliha Atalay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada Atalay ailesine sabırlar dilendiği belirtildi.



GESKON'dan yapılan yazılı açıklamada ise Atalay ailesinin acısının paylaşıldığı ifade edilerek, Av Özkan annesi Saliha Atalay'a Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileği iletildi.



Öte yandan, Saliha Atalay'ın memleketi olan Kastamonu'da, İnci Tepesinde bulunan Mercan Kadı aile mezarlığında toprağa verileceği aktarıldı. - İSTANBUL