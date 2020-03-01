SANKON ve GESKON, İdlib saldırısını kınadı - Son Dakika
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SANKON ve GESKON, İdlib saldırısını kınadı

6 saat önce

Suriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor.

SANKON ve GESKON, İdlib saldırısını kınadı, System.String[]

Suriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Federasyonu da (GESKON) yayınladıkları mesajlar ile saldırıyı kınadı.


Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi SANKON Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iş dünyası olarak gerçekleştirilen saldırıdan dolayı büyük bir üzüntü ve keder içinde olunduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:


"Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybederek şehit olan 33 askerimiz için Türk iş dünyası olarak derin üzüntülerimizi belirtiyoruz. Aziz şehit askerlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yapmış olduğu sınır ötesi harekatını büyük bir kararlılıkla destekliyor inanıyoruz ki bu operasyonlar Ortadoğu coğrafyasına huzur ve istikrar getirecektir."


"Türk ordusunun sınır ötesi harekatını büyük bir kararlılıkla destekliyoruz"


Saldırıya ilişkin bir başka açıklama yapan taraf ise GESKON oldu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin şehit olan 33 şehit askerin hesabını fazlasıyla soracak güce ve kudrete sahip olduğu vurgusunda bulunuldu. Açıklamada, "Türk ordusunun sınır ötesi harekatını büyük bir kararlılıkla destekliyor bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her zaman yanında olduğumuzu bildirmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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