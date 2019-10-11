"Şanlı ordumuzun görevini yerine getireceğine şüphe yoktur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakıyet ve zaferi içindir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'nın Türk, Arap, Kürt ve Türkmenlerle birlikte Suriyeli vatandaşların da selameti için önemli olduğunu dile getirdi. DEAŞ'ın emperyalist odakların güdümünde sürdürdüğü işgal ve kıyıma son vermenin öneminden bahseden Yalçın, "Barış Pınarı Harekatı gerek bütün vatandaşlarımızın selamet, huzur ve güvenliği, gerekse başta Arap, Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin kendi topraklarında hürriyet, esenlik ve sükun içinde hayat sürmesinin temini açısından büyük önem arz etmektedir. Harekat Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD-YPG ve türevleri olarak faaliyet gösteren bölücü terör örgütüyle bir başka taşeron terör teşekkülü olan DEAŞ'ın emperyalist odakların güdümünde sürdürdükleri işgal, kıyım ve zulme son vermeyi hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Kürk kökenli vatandaşların için öneminden bahseden Yalçın, sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını kaydetti. Yalçın, "Bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Kürt kökenli vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü PKK'nın tasallut ve zulmünden sonsuza kadar kurtarılması amacıyla aman vermeden sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biridir. Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakıyet ve zaferi içindir" dedi.

Harekatın düzenlendiği bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatıldığını vurgulayan Yalçın, "Barış Pınarı Harekatı aleyhinde yurt içinde ve dışında kara propagandalar ve yıpratma kampanyaları başlatılmış, Türkiye'nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil, bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekat hakkında 'işgal, Kürtlere yönelik kıyım' gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı oluşturma çabalarını boşa çıkaracaktır. PKK/YPG'nin Kürt kökenli vatandaşlarımızı da, Irak ve Suriye'deki Kürtleri de asla temsil etmediğinin bilincinde olan milletimiz, onlarla bölücü terör örgütü PKK-YPG militanları arasındaki hayati farkı titizlikle gözetecektir" açıklamasında bulundu.

YALÇIN AÇIKLAMASINA ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

"Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz de sadece terör örgütlerini yok etmek üzere sürdürdüğü harekat sırasında sivillerin ve masum insanların zarar görmemesi için azami dikkati göstermektedir. Harekatın bir an önce başlayacağı günü hürriyet ve bağımsızlık bayramını bekler gibi gözleyen Suriyeli Arap ve Kürt aşiretleri de Türk ordusunun yanında yer almış, Türkiye'nin bu devasa meşru hamlesini en güçlü surette desteklemiştir. Dolayısıyla sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı aleyhinde yürütülen karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu konuda MHP'nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz halinde, camiamız da ayaktadır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sarsılmaz müdafi, egemenlik haklarımızın gönüllü bekçisi olan milliyetçi-ülkücü hareket, bin yılda kurulan toplumsal hamurun mayasını bozmak üzere uzanan kirli elleri kırma kararlılığından bir an bile gaflete düşmeyecektir. Şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğimizin tıpkı ecdadımızın uzak geçmişte ve yakın tarihte yazdığı sayısız destan gibi, görevini göz kamaştıran ve düşmanlarımızı kıskandıran bir kudretle yerine getireceğine şüphe yoktur."

(Mevlüt Hasgül/İHA)