Şanlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde "Anadolu Gönül Yolu Projesi" kapsamında Bursa'dan, Balıkesir'e gelen şanlı bayrak, Vali Hasan Şıldak tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan "Anadolu Gönül Yolu" 18 Mart 2021 Şehitler Günü "81 Genç 81 Bayrak" Etkinliği, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümü ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında, gençlere bayrak sevgisi ve tarih bilinci oluşturmayı amaçlanırken Bursa'dan gelen Bayrak lise 1. sınıf öğrencisi Özlem Dinçer'den teslim alınarak, lise 1. Sınıf öğrencisi Muzaffer Uyar'a Çanakkele'ye teslim edilmek üzere Vali Şıldak tarafından tevdi edildi.

Bayrağı Bursa'dan Balıkesir'e getiren öğrenci Özlem Dinçer Balıkesir adına teslim alan öğrenci Muzaffer Uyar'a "Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından alan bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor, teslim almaktan gurur duyuyorum. Şu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devredeceğime söz veriyorum" sözleriyle bayrağı teslim etti.

Bayrak devir-teslim görevlerini yerine getiren gençlere teşekkür eden Vali Şıldak; "18 Mart Ülkemizin aynı zamanda Kurtuluş Savaşındaki bağımsızlığımızın temsil edildiği bir gün aynı zamanda Şehitler Günü olarak da kutluyoruz. Bu anlamlı günde taşıdığınız bu şanlı bayrağımız göndere çekilecek. ve siz de bunun gururu ve onurunu ömür boyu yaşayacaksınız. Sözleri kutluyor ve çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR