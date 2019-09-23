Son Dakika Haberleri: Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal birlik ve egemenliğinin simgesi olan şanlı Türk bayrağı, Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen törenle İskenderun kent girişindeki Mete Aslan Bulvarı'na dikildi.

Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı, System.String[]

25 metre uzunluğundaki direk üzerine 4x8 ebadındaki şanlı Türk bayrağımızın asılması için düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun Garnizon Komutanı ve 39. Tugay Komutan Vekili P. Kd. Albay Ragıp Taygan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Daire Başkalığı tarafından yapımı tamamlanan Mete Aslan Bulvarı meydan düzenlemesi açılışı ve Türk bayrağının göndere çekilme töreninde konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş," İskenderun ilçemizde yaptığımız hizmetleri taçlandırmak için bir "inci" gerekiyordu. Şanlı bayrağımızı göndere çekerek bayrak vatan ve millet sevdamızı pekiştirmiş olduk. Şanlı bayrağımız inşallah ilelebet gönderden inmeyecek ve bizler de bayrağımızın gölgesinde huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağız" şeklinde konuştu.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi
BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]