Şanlı Zaferin 104. Yıldönümü Kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü tüm Türkiye 'de olduğu gibi Adıyaman 'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler uğruna canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü töreni, Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu , Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy , İl Emniyet Müdürü Metin Alper , Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan , kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkan, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı'nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Aziz ve kahraman şehitlerimiz; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Bugün, aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna şehadete koşarak gösterdiğiniz fedakarlık kefen biçilemeyecek kadar aziz, tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Sizler Çanakkale'de, Sakarya 'da, Allahu Ekber Dağlarında, Kut'ül Amare'de, Güneydoğuda, Cerablus 'ta, Afrin 'de kahramanlığın ve kardeşliğin destanını yazdınız. Gösterdiğiniz kahramanlıklarla tarih, bu destanları yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğramıştır. Sizin yazdığınız bu destanı, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugünde bizler aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Canınızla, kanınızla yazdığınız kahramanlık anıtı olan vatanımıza, sizin kadar sahip çıkacak, koruyacak ve onu büyütmeye devam edeceğiz. Emin olunuz ki, sizin burada yazdığınız kardeşlik destanı Allah'ın izniyle silinmeyecektir. Bu eşsiz zaferin yıldönümünde, Sultan Alparslan 'dan Osman Gazi 'ye, Fatih Sultan Mehmet 'ten Gazi Mustafa Kemal "e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahi beratın mühürleri olan siz kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Ruhunuz şad olsun."Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, "Bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü ve Türk Askerinin tarihe altın harflerle 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdırdığı gündür. 104 yıl önce bugün Çanakkale boğazının denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.Çelenk sunumu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Aykut Pekmez, il protokolü ve şehit aileleri şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi'nin yaptığı duanın ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı şehitlikte Vali Pekmez, şehit mezarlarının yanı başında dua eden şehit anneleriyle sohbet ederek bir taleplerinin olup olmadıklarını sordu.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri, şehitlik ziyaretinde düzenlenen tören sonrası Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda devam etti.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü anma programında, Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale ruhunu yansıtan duygu yüklü şarkılar ve ağıtlar ile sahnelenen drama başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere protokol üyelerini gözyaşlarına boğdu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi yaptı. Başkan Erdengi "Bugün Çanakkale destanının 104. Yıldönümü aynı zamanda Niğbolu 'da, Galiçya 'da Kafkasya Sarıkamış , Çanakkale, Kocatepe Kore , Kıbrıs, Irak ve 15 Temmuz'da şehir merkezinde ve dağ başında bir köyde kendini medeni sanan yerlerde şehit olanların günüdür" dedi.Törende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise konuşmasında, "Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 104. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi , milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Hepimizin bildiği gibi tarihin her sayfası altın harflerle yazılmış, büyük zaferler ve büyük destanlarla doludur. Ancak, bu zafer ve destanların içinde Çanakkale Zaferinin ayrı bir önemi ve ayrı bir değeri vardır. Dönemin en güçlü orduları ve donanmalarına karşı kazanılan zaferin adıdır Çanakkale. Batırılmaz denilen zırhlıların bir bir Çanakkale'nin soğuk sularına gömüldüğü destanın adıdır Çanakkale. Yağmur gibi yağan mermi ve bombalara karşı iman dolu göğüslerini siper ederek Çanakkale'yi geçilmez yapan o daracık Gelibolu Yarımadasında koyun koyuna yatan 250 bin şehidimizin destanıdır Çanakkale. Çanakkale'yi anlatmaya kelimeler yetmez. Çanakkale'yi en iyi anlatanlardan biri oranın büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk 'tür" dedi.Konuşmaların ardından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü anma programı etkinlikleri kapsamında, Adıyaman Merkez Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale ruhunu yansıtan duygu yüklü şarkılar salonda bulunan konukları gözyaşlarına boğdu.Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen program sonrası, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, programa katılan şehit aileleri ve gaziler onuruna öğle yemeği verdi. - ADIYAMAN