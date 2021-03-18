Şanlı Zaferin 106.yıldönümü - Son Dakika

Şanlı Zaferin 106.yıldönümü

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı. Törende; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Vatan Şehitleri ve Malülleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenklerini sunmalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve saygı atışıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

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