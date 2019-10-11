Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 11 yaşındaki elif terim ceylanpınar' da semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa 11 yaşındaki elif terim ceylanpınar' da semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa 11 yaşındaki elif terim ceylanpınar' da semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı

59 dakika önce

ŞANLIURFA 11 yaşındaki Elif Terim Ceylanpınar' da Semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA 11 yaşındaki Elif Terim Ceylanpınar' da Semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa 11 yaşındaki elif terim ceylanpınar' da semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı

Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: DHA
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