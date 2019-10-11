Şanlıurfa 11 yaşındaki elif terim ceylanpınar' da semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı
59 dakika önce
ŞANLIURFA 11 yaşındaki Elif Terim Ceylanpınar' da Semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA 11 yaşındaki Elif Terim Ceylanpınar' da Semerkant camiinde son yolculuğuna uğurlandı
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