Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 15 Gün Önce Evlendiği Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

Şanlıurfa 15 Gün Önce Evlendiği Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

20 dakika önce

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdüŞanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü.

Şanlıurfa 15 Gün Önce Evlendiği Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet E.'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:54 Kaynak: DHA

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