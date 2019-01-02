Şanlıurfa 15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.



Kaza ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü. Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkartılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu