Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Şanlıurfa 15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

6 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü.

Şanlıurfa 15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.

Kaza ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü. Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkartılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:39:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]