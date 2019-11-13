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Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama (3)
6 saat önce
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.
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