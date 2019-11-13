Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama (3)
Son Dakika Güncel Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama (3) - Son Dakika

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama (3)

6 saat önce

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama (3)

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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