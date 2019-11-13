Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa 20. Zırhlı tugay komutanlığınde patlama - Son Dakika
Şanlıurfa 20. Zırhlı tugay komutanlığınde patlama
6 saat önce
20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü Ambulans görüntüsü Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:13 Kaynak: AA
20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önü
Ambulans görüntüsü
Hastaneye ambulansların gelmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı