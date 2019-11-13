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Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı
6 saat önce
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(İHA)
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