Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı - Son Dakika

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı

6 saat önce

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama alarmı, System.String[]

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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