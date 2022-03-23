ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.03.2022 16:19

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 suçtan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için farklı kılıklara giren M.A'nın saklandığı adresi belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:31:43. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement