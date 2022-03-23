ŞANLIURFA - 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 suçtan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için farklı kılıklara giren M.A'nın saklandığı adresi belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.