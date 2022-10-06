Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da çalındı, Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da çalındı, Kayseri'de yakalandı

06.10.2022 19:17
Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da çalındı, Kayseri'de yakalandı

Şanlıurfa haber: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa'dan çalındığı tespit edilen iş makinesi Kayseri'de bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa'dan çalındığı tespit edilen iş makinesi Kayseri'de bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından il ve il dışından çalınan araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinden çalındığı tespit edilen ve yaklaşık değeri 500 bin TL olan forklift, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulundu. Bulunan iş makinesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da çalındı, Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da çalındı, Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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