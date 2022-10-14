Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresi, sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek Sanayi Kavşağında 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi, meydana gelen kazada otomobillerde bulunan İhsan T, Veysi T, İbrahim T, Mücahit Ç ve Bekir Hakan Ç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa karayolu trafiğe bir süre kapandı. Yol otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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