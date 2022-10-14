Son Dakika | Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

14.10.2022 17:11

Edinilen son dakika haberine göre Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresi, sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek Sanayi Kavşağında 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi, meydana gelen kazada otomobillerde bulunan İhsan T, Veysi T, İbrahim T, Mücahit Ç ve Bekir Hakan Ç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa karayolu trafiğe bir süre kapandı. Yol otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Siverek'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement