Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları kamerada

08.10.2022 00:57
Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları kamerada

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. 18 Mart Çanakkale Caddesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yayalar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Kaza ve sürücünün olay yerinde yaralıları bırakarak kaçtığı anlar şehir polis kameralarına yansıdı.

Karaköprü ve Haliliye ilçesinde yaşanan iki diğer kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları kamerada - Son Dakika
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