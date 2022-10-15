Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı

15.10.2022 00:57
Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa Karayolu 5'inci kilometresinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek Sanayi Kavşağı'nda 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan İhsan T., Veysi T., İbrahim T., Mücahit Ç. ve Bekir Hakan Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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