Kaza, Siverek-Şanlıurfa Karayolu 5'inci kilometresinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek Sanayi Kavşağı'nda 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan İhsan T., Veysi T., İbrahim T., Mücahit Ç. ve Bekir Hakan Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası tekrardan trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa 3. sayfa: Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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