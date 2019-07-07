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ŞANLIURFA 6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü

1 saat önce

6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldüŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen Mustafa Yaşar (52), ağır yaralandı.

6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen Mustafa Yaşar (52), ağır yaralandı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yaşar, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin balkonundan bilinmeyen nedenle düştü. Yaşar'ın beton zemine çakıldığını gören komşuları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlenen Yaşar'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Yaşar'ın intihar mı ettiği yoksa düşerek mi öldüğü yönünde polis inceleme başlattı.
ŞANLIURFA 6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
Mustafa Yaşar, Birecik, Güncel
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