ŞANLIURFA-68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA-68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi - Son Dakika

ŞANLIURFA-68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi

6 saat önce

68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndiŞANLIURFA'da, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük (68), koronavirüs önlemleri kapsamında, polis ve zabıta ekiplerinin misafirhaneye götürme isteğine direndi.

68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi

ŞANLIURFA'da, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük (68), koronavirüs önlemleri kapsamında, polis ve zabıta ekiplerinin misafirhaneye götürme isteğine direndi. Bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde, Şanlıurfa'da bu yaş üzerindeki bazı kişilerin erken saatlerde dışarı çıktığı görüldü. Yasağa uymayan bu kişiler, polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine evlerine girmeye ikna edilerek, geri gönderildi. Bu sırada kentin simgesi Balıklıgöl yakınlarında, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük'ü de ekipler, misafirhaneye götürmek istedi. Buna itiraz eden Küçük, uzun süre gitmemek için direndi. Zaman zaman bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

ŞANLIURFA-68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi

Faruk Küçük, Şanlıurfa, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:22 Kaynak: DHA

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68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi
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