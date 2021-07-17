Şanlıurfa 7 yıllık kan davası barışla sonuçlandı - Son Dakika

Şanlıurfa 7 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile iki aile arasında başlayan kan davası 7 yıl sonra barış yemeği ile son buldu.

Kentte, 7 yıl önce Haltanlı aşiretine mensup Abur ve Bardak aileleri arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumet kan davasına dönüştü. 7 yıl süren kan davası kanaat önderlerinin girişimleri ile barışla sonuçlandırılmasına karar verildi. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile Abur ve Bardak ailelerinin fertleri katıldı. Yapılan duaların ardından barış yemeği yenilerek, kan davası sonlandırıldı.

Barış yemeğine katılan ve ailelere bir teşekkür konuşması yapan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, "Yaklaşık 7 yıl önce yapılmış olan bir yanlışı yanlışla kapatmak yerine böyle güzel bir organizasyonla, kucaklaşarak, barışarak, buraya gelerek destek verdiğiniz için öncelikle olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii ki mutlu edilinceye kadar bazı insanların büyük emekleri oldu ve barış sağlandı. Umarım önümüzdeki 70 yıl, 700 yıl, 7 bin yıl ve binlerce yıl artık bu barış devam eder. Artık Şanlıurfa'ya milletimize hizmet etme gayretiyle oluruz" diye konuştu.