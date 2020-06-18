Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Mahir Taştimur, İskenderun'a atandı - Son Dakika

Şanlıurfa Adalet Komisyonu ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahir Taştimur, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İskenderun Adalet Komisyonu Başkanlığına atandı.

HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle İskenderun'a atanan Taştimur, AA muhabirine, kentte 5 yıl görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'da terör davalarının görüldüğü 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zorlu bir görev yürüttüklerini hatırlatan Taştimur, "Görev süremiz boyunca insanların adalete olan güvenlerini arttıracak kararlar vermeye gayret ettik. Kendi talebimiz, HSK'nın takdiriyle yeni bir görev yerine atandık. Zorlu bir görev bizi bekliyor. İnşallah mahcup olmadan burada da adaletin gerektirdiği şekilde görevimizi yürüteceğiz. Şanlıurfa'da güzel dostluklar edindik. Güzel anılarımız oldu. Bize destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.