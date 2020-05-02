Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa'da, koronavirüs pandemisi sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 13 kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 24 saatte bin 300 vatandaşın yardımına koştu.

Vefa ekipleri, bu kişilerin alışverişini, maaş çekimlerini, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının teminini gerçekleştirdi.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi tarafından kent genelinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kursiyerler tarafından üretilen maskeler, halka ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor.

Öte yandan, belediye ekiplerinin kent genelinde başlattıkları dezenfektan çalışmaları da sürüyor.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, denetimler sürüyor.

Kent genelinde dün yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 bin 322 kişiye ile 39 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Ballıca Mahallesinde yaşayan epilepsi hastası 12 yaşındaki Kübra Saçmalı'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Doğum günü pastasıyla kapılarını çalan ekipleri gören Kübra duygulu anlar yaşayarak, Belediye Başkanı Necati Okay'a teşekkür etti.