Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi - Son Dakika

Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi

08.05.2021 15:31
Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi, System.String[]

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da tepki gösterildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da tepki gösterildi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Cami önünde yaptığı açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin haksız, hukuksuz ve alçakça saldırılara devam ettiğini belirtti.

İsrail'in, tapulu mallarına el koymak istediği Filistinlilerin direnişini bahane ederek yine Mescid-i Aksa'ya saldırdığını anlatan Atila, şunları kaydetti:

"Teravih vakti Mescid-i Aksa'da namaz kılan halkın üzerine mermi ve bombalarla saldırı düzenledi. 200'ün üzerinde yaralı ve saldırılarda gözlerini kaybeden Filistinli kardeşlerimiz var. Türkiye'den, siyonistlerin ırkçı, faşist ve alçakça saldırılarının durdurulması çağrısını yineliyoruz. Direnişe destek ve tüm Müslüman halklara İsrail'i durdurma çağrısı yapıyoruz. Sonu yaklaşan terör devleti İsrail'in karanlığın en son devrini yaşadığını umuyoruz."

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise yazılı açıklamasında, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Her zaman mazlum Filistin'in yanında olduklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"İsrail'in ramazanda yaptığı bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. Mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. İsrail'in yaptığı akıl almaz bir zulümdür. İsrail terör devleti, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Artık bu alçakça saldırılarına son vermelidir."

Adıyaman

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da açıklamasında, yaşananların insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Din ve vicdan özgürlüğü için sonuna kadar Filistinlilerin yanında olduklarına işaret eden Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek ramazanda Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail terör örgütünü, Allah'ın çetin azabına havale ediyorum. İsrail, dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Saldırı derhal durdurulmalıdır."

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi

Son Dakika Haberleri
16:14 Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:26 Bir vatandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
15:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi
15:14 Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı
15:11 Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı
15:09 Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti
Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı         
16:14
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell         
15:47
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
12:02
Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı         
11:03
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 16:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement