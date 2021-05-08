Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi - Son Dakika

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da tepki gösterildi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Cami önünde yaptığı açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin haksız, hukuksuz ve alçakça saldırılara devam ettiğini belirtti.

İsrail'in, tapulu mallarına el koymak istediği Filistinlilerin direnişini bahane ederek yine Mescid-i Aksa'ya saldırdığını anlatan Atila, şunları kaydetti:

"Teravih vakti Mescid-i Aksa'da namaz kılan halkın üzerine mermi ve bombalarla saldırı düzenledi. 200'ün üzerinde yaralı ve saldırılarda gözlerini kaybeden Filistinli kardeşlerimiz var. Türkiye'den, siyonistlerin ırkçı, faşist ve alçakça saldırılarının durdurulması çağrısını yineliyoruz. Direnişe destek ve tüm Müslüman halklara İsrail'i durdurma çağrısı yapıyoruz. Sonu yaklaşan terör devleti İsrail'in karanlığın en son devrini yaşadığını umuyoruz."

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise yazılı açıklamasında, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Her zaman mazlum Filistin'in yanında olduklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"İsrail'in ramazanda yaptığı bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. Mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. İsrail'in yaptığı akıl almaz bir zulümdür. İsrail terör devleti, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Artık bu alçakça saldırılarına son vermelidir."

Adıyaman

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da açıklamasında, yaşananların insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Din ve vicdan özgürlüğü için sonuna kadar Filistinlilerin yanında olduklarına işaret eden Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek ramazanda Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail terör örgütünü, Allah'ın çetin azabına havale ediyorum. İsrail, dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Saldırı derhal durdurulmalıdır."