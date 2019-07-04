Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltı
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ŞANLIURFA Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltı

1 saat önce

Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltıŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatinde Meydan Mahallesi Birecik Adliyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle davası bulunan iki grup, duruşma çıkışında adliye bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede taraflar arasındaki tartışma büyürken, iki grup araçlarından aldıkları sopalar ve bıçaklarla birbiriyle kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliye çevresinde önlem alan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ŞANLIURFA Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
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