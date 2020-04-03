Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Şanlıurfa Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle tüm adliye binası ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bu kapsamda adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu ifade etti.

Salgına karşı Şanlıurfa Adliyesinde ve ilgili kurumlarında de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler artırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir." dedi.

Ceza infaz kurumlarında da çok sıkı tedbirler alındığını ifade eden Başsavcı Öztoprak, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır."

Öztoprak, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başlandığını ve bugüne kadar 6 bine üretim yapılıp, 3 bin 500 adedinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiğini bildirdi.

Öztoprak ayrıca, 533 infaz ve koruma memurunun izole tedbirleri kapsamına alındığını belirterek, "Hükümlülerimizi ve tuttuklarımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personellerimizi de öyle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Adliyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:22 Kaynak: AA

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