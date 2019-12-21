Şanlıurfa Afad'dan "Güvenli bina" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Afad'dan 'Güvenli bina' eğitimi - Son Dakika

Şanlıurfa Afad'dan "Güvenli bina" eğitimi

6 saat önce

Şanlıurfa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlerde oluşabilecek zararları engellemenin yolunun, binaların afetlere dayanıklı olmasından geçtiğine dikkat çekmek için eğitimlere başladı.

Şanlıurfa Afad'dan

Şanlıurfa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlerde oluşabilecek zararları engellemenin yolunun, binaların afetlere dayanıklı olmasından geçtiğine dikkat çekmek için eğitimlere başladı.


Şanlıurfa AFAD tarafından, 2002 Vakıflar İlkokulu Müdürlüğü'nde deprem, yangın, sel ve taşkın gibi afetleri de dikkate alınarak, vatandaşların depremlerden korunması için alması gereken tedbirler paylaşıldı. Şanlıurfa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bina güvenliği teması kapsamında, binaların afetlere karşı dayanıklı olmasının önemi vurgulanacak. Vatandaşlara, binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerini incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturma ve çalışma çağrısı yapılacak. Yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesinin önemini vurgulayan Şanlıurfa İl Afet Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez, yaşam alanlarında yapılacak tehlike avı ile can ve mal kayıplarının azaltılabileceğini belirtti. Sönmez, "Müdürlük olarak oluşabilecek depremlerden korunmak için vatandaşların alması gereken önlemleri içeren bir eğitim düzenliyoruz. Depremden önce, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler büyük önem taşıyor. Öncelikle kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşların, deprem öncesinde alabileceği basit, ancak hayati önlemler bulunuyor. Vatandaşların oturacakları evi kiralama veya satın alma durumunda evin büyüklüğü, manzarası veya konumu dışında yapı güvenliği açısından da araştırılması gereklidir. Evin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu teyit edilmelidir. Ayrıca, sonradan binaya etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığı soruşturulmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını sözlü olarak öğrenmek gereklidir. Çünkü bu durumların hepsi evinizin, depreme dayanıklı olmasına etki edebilecektir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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