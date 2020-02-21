Şanlıurfa ak parti genel başkan vekili kurtulmuş;'türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa ak parti genel başkan vekili kurtulmuş;'türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama... - Son Dakika

Şanlıurfa ak parti genel başkan vekili kurtulmuş;'türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama...

6 saat önce

ŞANLIURFA AK parti genel başkan vekili Kurtulmuş;'Türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama katılandı.

ŞANLIURFA AK parti genel başkan vekili Kurtulmuş; 'Türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama katılandı

Şanlıurfa ak parti genel başkan vekili kurtulmuş;'türkiye'yi yarınlara taşıma' adlı proğrama...

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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