Şanlıurfa Akçakale'de 24 Derslikli Okulun Açılışı Yapıldı
53 dakika önce
Akçakale'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldıŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı.
Akçakale
'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldı Şanlıurfa
'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı. Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, Kaymakam Hamza Özer
ile iş insanı Hadi Altun ve daire amirleri katıldı. Törende konuşan Vali Erin, Akçakale'de 20 okul inşasının daha tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, "Bir an önce o okullarında faaliyete geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.
Törende Hadi Altun'a teşekkür plaketi verilerek 24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:27 Kaynak: DHA
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