Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu
Son Dakika Güncel Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu

Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu

1 saat önce

ŞANLIURFA Akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

ŞANLIURFA Akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu

Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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