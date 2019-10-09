Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu
1 saat önce
ŞANLIURFA Akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu
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