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Şanlıurfa akçakale'de telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

6 saat önce

Akçakale'de telafi eğitimi ara tatilde devam ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullara gidemeyen 39 bin...

Akçakale'de telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullara gidemeyen 39 bin 514 öğrenci için başlatılan telafi eğitimi, 1 haftalık ara tatilde de devam ediyor.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alması ile sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için ise telafi eğitimleri başladı. Bugün Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Akçakale'de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor.

Okullarında eğitime devam eden öğrenciler akranları ile aynı ders programında yaşadıkları gecikmeyi telafi edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)-

Şanlıurfa akçakale'de telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
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