Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Akçakale'de Yakalanan 3 Terörist Adliyede

Şanlıurfa Akçakale'de Yakalanan 3 Terörist Adliyede

1 saat önce

Akçakale'de yakalanan 3 terörist adliyedeŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKKPYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

Akçakale'de yakalanan 3 terörist adliyede

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKKPYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 kişi, sınır hattında yakalandı. Yanlarındaki uzun namlulu 3 tüfekle yakalanan kişilerin, yapılan incelemede, terör örgütü PKKPYD üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan teröristler M.E., Z.D. ve Ö.S., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:20 Kaynak: DHA

Suriye, Akçakale, Güncel
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